H Ίντερ ψάχνεται για επιστροφή του Ονάνα!

Ένα σενάριο έκπληξη προκύπτει τις τελευταίες ώρες από την Αγγλία, που εμφανίζει την Ίντερ θετική σε ενδεχόμενο επιστροφής του Αντρέ Ονάνα.

Σύμφωνα με την «Sun», ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας μετά τις... γκάφες που υπέπεσε την περσινή σεζόν βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού δεν συμπεριλήφθηκε καν στην αποστολή των «Κόκκινων Διάβολων» για το ντέρμπι με την Άρσεναλ στην πρεμιέρα της Premier League.

Ο 29χρονος τερματοφύλακας έχει χάσει την εμπιστοσύνη του Ρούμπεν Αμορίμ και ψάχνεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ρίχνοντας γέφυρες προς την Ίντερ, με τους ιθύνοντες των «νερατζούρι», να εμφανίζονται θετικοί στο ενδεχόμενο να συνεργαστούν ξανά με τον Αντρέ Ονάνα.

Το δημοσίευμα, αναφέρει ότι η Ίντερ δεν έχει κάνει ακόμη επίσημη κρούση στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού ζυγίζει όλες τις παραμέτρους για τον Καμερουνέζο τερματοφύλακα και μόλις παρθεί η οριστική απόφαση, θα γίνει και η κίνηση για την απόκτησή του.