Τα νούμερα των παικτών του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν - Άλλαξε αριθμό ο Γιάρεμτσουκ

Η νέα Stoiximan Super League εκκινεί σε λίγες ημέρες και ο Ολυμπιακός έκανε γνωστά τα νούμερα στις φανέλες των ποδοσφαιριστών του.

Οι Πειραιώτες προετοιμάζονται για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος το προσεχή Σάββατο στο Φάληρο απέναντι στον ASTERA AKTOR (23/8, 20:00) με στόχο την πρώτη νίκη και το θετικό ξεκίνημα στη σεζόν.

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε και τα νούμερα στις φανέλες των ποδοσφαιριστών του ενόψει της νέας σεζόν με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να παίρνει το «11» που άφησε μετά την αποχώρηση του ο Κρίστοφερ Βέλντε, αφήνοντας το «17».

Αναλυτικά όλα τα νούμερα των παικτών του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες: 1. Πασχαλάκης, 31.Μπότης, 88. Τζολάκης, 99. Αναγνωστόπουλος.

Αμυντικοί: 3. Ορτέγκα, 4. Μπιανκόν, 5. Πιρόλα, 6. Καλογερόπουλος, 20. Κοστίνια, 23. Ροντινέι, 45. Ρέτσος, 70. Μπρούνο.

Μέσοι: 8. Νασιμέντο, 10. Μαρτίνς, 14. Γκαρθία, 16. Σιπιόνι, 22. Τσικίνιο, 27. Στρεφέτσα, 32. Έσε, 67. Λιατσικούρας, 80. Πνευμονίδης, 90. Καμπελά, 96. Μουζακίτης, 97. Γιαζίτσι.

Επιθετικοί: 9. Ελ Κααμπί, 11. Γιάρεμτσουκ.