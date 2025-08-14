Σιμάνσκι: «Πολύ χαρούμενος που υπέγραψα στη Λέγκια»

Ο Νταμιάν Σιμάνσκι αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΚ ύστερα από πέντε χρόνια με τον Πολωνό να μετακομίζει στην Λέγκια Βαρσοβίας εκφράζοντας την χαρά του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα με τη Λέγκια Βαρσοβίας. Επιστρέφω στην Πολωνία και θέλω να παίξω για τους υψηλότερους στόχους - το πρωτάθλημα, το Κύπελλο Πολωνίας και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Διψάω για νίκες και θέλω να σηκώσω τρόπαια με τη Λέγκια», τόνισε ο 30χρονος Πολωνός μέσος.

Από την μεριά του, ο αθλητικός διευθυντής της Λέγκια, Μίχαλ Ζεβλάκοφ, επισήμανε: «Είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο εδώ και πολύ καιρό, διεκδικώντας τους μεγαλύτερους στόχους και έχει επίσης αγωνιστεί σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει την εμπειρία, την ποιότητα και το επίπεδο που πρέπει. Μπορεί να παίξει στο ‘6’, αλλά και ως κεντρικός αμυντικός».