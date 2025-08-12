Συμφωνία Μπάγερν-Αλ Νασρ για τον Κίνγκσλεϊ Κομάν

Ο 29χρονος Γάλλος διεθνής βρίσκεται κοντά σε μεταγραφή στην Αλ-Νασρ, μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και του συλλόγου της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με το Sky και την Bild, η Μπάγερν και η Αλ-Νασρ συμφώνησαν για τον Κίνγκσλεϊ Κομάν έναντι περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.

Ο Κομάν ετοιμάζεται λοιπόν να γυρίσει σελίδα μετά μια δεκαετία στην Μπάγερν Μονάχου, στην οποία εντάχθηκε από τη Γιουβέντους στο τέλος της θερινής μεταγραφικής περιόδου του 2015 με διετή δανεισμό. Πριν μεταγραφεί οριστικά το καλοκαίρι του 2017.

Σε δέκα σεζόν στην Μπάγερν, ο Κομάν κέρδισε το γερμανικό πρωτάθλημα εννέα φορές, αλλά το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι σκόραρε το νικητήριο γκολ του Champions League στον τελικό εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν (1-0) στα τέλη Αυγούστου 2020 στη Λισαβόνα.