«Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Γκουστάβο Μάνσα»

Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνονται για την ενίσχυση τους στο κέντρο της άμυνας και όπως προκύπτει από την Βραζιλία έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του 21χρονου στόπερ της Φορταλέζα, Γκουστάβο Μάνσα.

Ο υψηλώσομος κεντρικός αμυντικός, αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Παλμέιρας και το 2024 μετακόμισε στην Φορταλέζα, με την φανέλα της οποίας κατέγραψε 21 συμμετοχές.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Βραζιλίας για τον 21χρονο κεντρικός αμυντικό υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, με την Φορταλέζα να ζητάει ένα ποσό κοντά στα 5-6 εκατ. ευρώ.

Οι Βραζιλιάνοι αναφέρουν ότι η περίπτωση του Γκουστάβο Μάνσα, βρίσκεται και στα ραντάρ του Ολυμπιακού, που ψάχνεται για την ενίσχυσή του στο κέντρο της άμυνας, θέλοντας τον ταλαντούχο στόπερ να πλαισιώσει τον Λορέντσο Πιρόλα.

Τα στοιχεία του νεαρού στόπερ, μάλιστα θυμίζουν, Νταβίντ Κάρμο και για αυτόν τον λόγο αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για τους «ερυθρόλευκους», που ετοιμάζουν την κίνησή τους.