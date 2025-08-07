Λήξη «συναγερμού» με Μπιανκόν στον Ολυμπιακό

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στους συνδέσμους του χειρουργημένου γονάτου στο δεξί πόδι του Γάλλου κεντρικού αμυντικού.

Γλίτωσε τα χειρότερα ο Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο στη σημερινή (7/8) προπόνηση του Ολυμπιακού επί ολλανδικού εδάφους.

Ο Γάλλος αποχώρησε με πρόβλημα στο δεξί γόνατο, στο οποίο είχε χειρουργηθεί για πρόσθιο χιαστό το 2022. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής επιβεβαίωσαν την πρώτη εκτίμηση του γιατρού, Χρήστου Θέου, ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στους συνδέσμους.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο 25χρονος σέντερ μπακ, ο οποίος δεν χρειάζεται να ξαπλώσει στο χειρουργικό τραπέζι, θα ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα και φυσιοθεραπείες για τουλάχιστον 48 ώρες και στη συνέχεια θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάστασή του.