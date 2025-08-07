Ολυμπιακός: Αποχώρησε τραυματίας από την προπόνηση ο Μπιανκόν

Ανησυχία στις τάξεις των «ερυθρόλευκων».

Πρόβλημα με τον Ζουλιάν Μπιανκόν προέκυψε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.

Ο στόπερ των «ερυθρόλευκων» αποχώρησε από την προπόνηση της Πέμπτης 7/8 καθώς

τραυματίστηκε στο πόδι μετά από ένα τάκλιν.

Στις τάξεις της ομάδας επικρατεί ανησυχία. Ο 25χρονος αμυντικός αποχώρησε άμεσα από το γήπεδο και αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι νταμπλούχοι Ελλάδας, μένουν με μόλις τρεις διαθέσιμους κεντρικούς αμυντικούς για τα επόμενα φιλικά προετοιμασίας: τους Πιρόλα, Ρέτσο και Καλογερόπουλο.