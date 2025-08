Σκίρα: «Μια... ανάσα από την Οβιέδο ο Λούκα Γιόβιτς»

Σύμφωνα με τον πασίγνωστο Ιταλό... μεταγραφολόγο, η νεοφώτιστη στην Primera Division, έχει καταθέσει πρόταση στον 27χρονο επιθετικό και πλησιάζει στην συμφωνία με τον Γιόβιτς.

Ο Σκίρα, αναφέρει ότι την Τρίτη, οι ιθύνοντες της Οβιέδο θα έχουν συνάντηση με τον Γιόβιτς, προκειμένου να ολοκληρώσουν την μεταγραφή του Σέρβου επιθετικού, που απασχολεί και την ΑΕΚ.

Luka #Jovic is one step away to #RealOviedo as a free agent. Expected a meeting on Tuesday to try to close the deal. #transfers https://t.co/m0b7rcNtvZ