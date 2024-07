Πολλά νεύρα ο Ντε Μπρόινε μετά τον αποκλεισμό του Βελγίου - Αποκάλεσε δημοσιογράφο «ηλίθιο»

Ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός των Βέλγων, εκνευρίστηκε έντονα με ερώτηση δημοσιογράφου στην μικτή ζώνη και αντέδρασε άκομψα, αφού τον αποκάλεσε «ηλίθιο».

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Ντε Μπρόινε για την «χρυσή» γενιά των Βέλγων, που δεν κατάφερε να πάρει κάποιο σημαντικό τρόπαιο, προκαλώντας την αντίδραση του Βέλγου μεσοεπιθετικού.

«Δηλαδή πιστεύετε ότι οι υπόλοιπες ομάδες, η Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Γερμανία δεν έχουν χρυσές γενιές;», απάντησε ο Βέλγος και έφυγε λέγοντας «Ηλίθιε», όσο αποχωρούσε προς τα αποδυτήρια.

