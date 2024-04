Η Νότιγχαμ Φόρεστ σκέφτεται να κινηθεί νομικά κατά του Sky Sports για την δήλωση του Νέβιλ περί «μαφίας»

«Ειλικρινά μου θυμίζει ανακοίνωση μαφιόζικης συμμορίας! Ο Κλάτενμπεργκ πρέπει να παραιτηθεί από τη δουλειά του στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Αν βλέπει αυτές τις λέξεις που αμφισβητούν την ακεραιότητα και ουσιαστικά αποκαλεί έναν διαιτητή του VAR απατεώνα επειδή υποστηρίζει έναν συγκεκριμένο σύλλογο, τότε υποστηρίζει αυτά που λέγονται και θα έχανε βασικά όλη την αξιοπιστία νομίζω με τους διαιτητές στο παιχνίδι. Θα πρέπει να παραιτηθεί απόψε και να αποστασιοποιηθεί από αυτή τη δήλωση, κατά τη γνώμη μου» τόνισε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος Άγλλος άσος, ο οποίος εργάζεται ως σχολιαστής του τηλεοπτικού δικτύου μιλώντας για την ανακοίνωση της Φόρεστ μετά το παιχνίδι με την Έβερτον.

Σύμφωνα με αναφορές που υπάρχουν στον βρετανικό Τύπο, η διοίκηση της Νότιγχαμ Φόρεστ εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά του Sky Sports και κατά του Νέβιλ θεωρώντας συκοφαντικά όσα ακούστηκαν στον... αέρα σε απευθείας σύνδεση.

Η ήττα me 2-0 άφησε τη Φόρεστ στη 17η θέση της βαθμολογίας με 26 βαθμούς, τέσσερις πίσω από την Έβερτον που βρίσκεται στη 16η θέση και έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Η Λούτον βρίσκεται μία θέση και έναν βαθμό κάτω από τη Φόρεστ στην βαθμολογία.

Η Φόρεστ υποστήριξε πως δεν της δόθηκαν τρία πέναλτι και λίγα λεπτά μετά το παιχνίδι προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X κατηγορώντας τον διαιτητή του VAR Στιούαρτ Άτγουελ ότι είναι οπαδός της Λούτον.

🔴 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚! Nottingham Forest are considering legal action against Sky after Gary Neville described the club’s statement following the game against Everton as a "mafia gang" statement. #NFFC [@MailSport] pic.twitter.com/7l9nFz837v