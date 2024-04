Ριβάλντο: «Αν πήγαινε στην Μπαρτσελόνα ο Μουρίνιο, θα έκανε εξαιρετική δουλειά»

Την ώρα που ο Τσάβι σκέφτεται το ενδεχόμενο παραμονής, ο Ριβάλντο έβαλε ένα ιδιαίτερο όνομα στο τραπέζι με τους υποψήφιους, σε δηλώσεις που παραχώρησε και αυτός δεν είναι άλλος από τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο άλλοτε μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού υπογράμμισε ότι θα έκανε πολύ καλή δουλειά, καθώς έχει μεγάλη εμπειρία. «Οι άνθρωποι συνήθως δεν δέχονται προπονητές που ήταν σε αντίπαλες ομάδες, αλλά νομίζω ότι ο Μουρίνιο θα έκανε εξαιρετική δουλειά στη Μπαρτσελόνα. Γνωρίζει τον σύλλογο, τη La Liga και το Champions League. Έχει μεγάλη εμπειρία», ήταν τα λόγια του Ριβάλντο για τον Πορτογάλο προπονητή.



Rivaldo: "People don't usually accept manager who have been at rival clubs, but I think Mourinho would do a great job at Barcelona. He knows the club, La Liga, and the Champions League. He has a lot of experience." pic.twitter.com/YouRzintyL