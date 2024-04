Show Μέσι στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι (vids)

Μπορεί οι φιλοξενούμενοι να προηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό με αυτογκολ του Νέγκρι, ωστόσο στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Λιονέλ Μέσι, που ισοφάρισε στο 11' σε 1-1 και έβγαλε την ασίστ στον Μπουσκέτς στο 39' για το 2-1 της Ίντερ Μαϊάμι.

Το κερασάκι στην τούρτα για τον Αργεντινό σούπερ σταρ ήρθε με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, αφού στο 81ο λεπτό ο Μέσι με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 3-1 υπέρ της Ίντερ Μαϊάμι.

Δείτε τα γκολ του Αργεντινού σταρ:

