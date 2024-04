Η αποθέωση της UEFA στον Κωνσταντίνο Τζολάκη (vid)

Ο λογαριασμός που διατηρεί το Conference League στο twitter, ανάρτησε video με τις αποκρούσεις του Τζολάκη στην διαδικασία των πέναλτι της ρεβάνς με την Φενέρμπαχτσε στο Σουκρού Σαράτσογλου.

«Ο ήρωας του Ολυμπιακού στα πέναλτι. Τι εμφάνιση από τον 21χρονο Κωνσταντίνο Τζολάκη», ανέφερε το αποθεωτικό σχόλιο που συνόδευε το video με τις επεμβάσεις του νεαρού πορτιέρε.

Olympiacos' penalty shootout hero 🦸‍♂️



What a performance from 21-year old Konstantinos Tzolakis 👏@olympiacosfc || #UECL pic.twitter.com/ZfNV4NZTZG