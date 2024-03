Η ελπίδα... πεθαίνει τελευταία για τον Λουίς Ενρίκε: «Μπορεί να αλλάξει γνώμη ο Μπαπέ» (vid)

Θεωρείται δεδομένη η αποχώρηση του Γάλλου σούπερ σταρ από τους Παριζιάνους στο τέλος της φετινής σεζόν καθώς το έχει ήδη ανακοινώσει στη διοίκηση του συλλόγου και πια αναμένεται η ανακοίνωση της ομάδας στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του.

Μόνο που ο Ισπανός τεχνικός δεν θέλει να πιστέψει ότι δεν θα έχει του χρόνου τον Μπαπέ στην ομάδα του και... όσο ζει, ελπίζει!

«Ακόμα έχω ελπίδες ότι ο Κιλιάν θα αλλάξει γνώμη. Δεν έχει πει τίποτα ακόμα, μπορεί να αλλάξει γνώμη. Ας φανταστούμε ότι θα κερδίσουμε και τους τέσσερις τίτλους αυτή τη σεζόν και ο Κιλιάν παίρνει την απόφασή του την τελευταία στιγμή και ότι η θέση του είναι στο Παρίσι. Γιατί όχι; Θα δούμε» είπε χαρακτηριστικά ο Λουίς Ενρίκε σε δηλώσεις του.

