«Δένει» τον Ίσκο η Ρεάλ Μπέτις

Με τη φανέλα της Ρεάλ Μπέτις θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τα επόμενα χρόνια ο Ίσκο. Οι Ισπανοί έχουν έρθει σε συμφωνία με την πλευρά του παίκτη για νέο πολυετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στην ομάδα μέχρι το 2027.

Έτσι, με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι της Μπέτις θέλουν να «δέσουν» τον Ισπανό άσο λόγω τον εξαιρετικών εμφανίσεων που έχει κάνει με την ομάδα, καθώς στους «verdiblancos» μοιάζει να έχει... αναγεννηθεί. Ο Ίσκο είχε μείνει χωρίς ομάδα, με τη Μπέτις να είναι η μόνη που τον εμπιστεύτηκε και έχει δικαιωθεί πλήρως, αποκτώντας ως ελεύθερο έναν τόσο ποιοτικό ποδοσφαιριστή.

🚨🟢 Isco has accepted Real Betis new contract proposal to extend deal until June 2027. Agreement completed.



Huge one for Betis after decision to sign Isco as free agent in the summer and his excellent performances. pic.twitter.com/H2mrFop5sz