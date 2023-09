«Η μοίρα του Τζος Τάιμον βρίσκεται στην ΑΕΚ»

Προς τι ο πρόλογος; Η απάντηση βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σήμερα Σάββατο συνδέθηκε το όνομα του αριστερού μπακ της Σουόνσι, Τζος Τίμον με την ΑΕΚ.

0 24χρονος ποδοσφαιριστής μετακόμισε πριν απο μερικές εβδομάδες στην Σουόνσι, ωστόσο σύμφωνα με tweet του δημοσιογράφου, Huw Richards η μοίρα του παίκτη είναι στην ΑΕΚ. Να επισημάνουμε πως η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή τρεις μπακ και δη τους Χατζισαφί, Μοχαμάντι και Πήλιο, ωστόσο οι δύο πρώτοι θα λείψουν στην έναρξη του 2024 για σημαντικό χρονικό διάστημα, καθώς είναι πολύ πιθανό, αν όχι βέβαιο, ότι θα είναι στην αποστολή του Ιράν στο Asian Cup, όπου η Εθνική τους ομάδα πάει με υψηλές βλέψεις.

Ο Τίμον είναι γεννημένος στις 22 Μαΐου του 1999 στο Χαλ. Ξεκίνησε την καριέρα του στην τοπική ομάδα. Πήγε στη Στόουκ Σίτι, φόρεσε τη φανέλα της Μίλτον Κέινς Ντονς, της Φαμαλικάο και πριν λίγες εβδομάδες μετακόμισε με αγορά στη Σουόνσι. Έχει 4 συμμετοχές με τους «κύκνους», ενώ έκανε και δύο ματς με τη Στόουκ.



Patterson replaced for @SwansOfficial by Josh Tymon, whose destiny is surely to play for AEK Athens