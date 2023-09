Ο Μπέκαμ αποκαλύπτει ότι επιτέθηκε στον σερ Άλεξ στο περιβόητο περιστατικό με το παπούτσι (vid)

Ο παλαίμαχος Άγγλος άσος θα πρωταγωνιστήσει σε ένα ντοκιμαντέρ του Netflix σχετικά με την καριέρα του.

Γίνεται, φυσικά, αναφορά και σε όσα συνέβησαν πριν από είκοσι χρόνια όταν ο σερ Άλεξ του είχε πετάξει έξαλλος ένα παπούτσι στα αποδυτήρια των «κόκκινων διαβόλων» με αποτέλεσμα να χρειαστεί να κάνει ράμματα πάνω από το ένα μάτι.

Σε τρέιλερ που κυκλοφόρησε ο Μπέκαμ αποκαλύπτει πως και ο ίδιος επιτέθηκε στον προπονητή του αφού δέχθηκε το παπούτσι στο πρόσωπο.

Συγκεκριμένα ο παραγωγός τον ρωτάει: «Κινήθηκες εναντίον του;». Και ο Μπέκαμ απαντάει γνέφοντας και λέει: «Ναι».

David Beckham has got a Netflix documentary coming out on October 4th 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🤩pic.twitter.com/w3eGFZFGTC