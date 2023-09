Έκλεισε ο δανεισμός του Σοφιάν Άμραμπατ στην Γιουνάιτεντ!

Ο Μαροκινός μέσος αποτέλεσε στόχο της Γιουνάιτεντ από τα μέσα του καλοκαιριού, με τους «Κόκκινους Διάβολους» να βρίσκονται διαρκώς σε επαφές με την Φιορεντίνα για την απόκτησή του.

Τελικά, όπως αναφέρει ο Ντέιβιντ Ορνστάιν του «Athletic», η φόρμουλα βρέθηκε με την Γιουνάιτεντ να αποκτά τον Σοφιάν Άμραμπατ με την μορφή του δανεισμού για έναν χρόνο καταβάλλοντας στους «Βιόλα» 10 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα στην συμφωνία θα μπει οψιόν αγοράς ύψους 20 εκατ. ευρώ ενώ ακόμη 5 εκατομμύρια θα δοθούν με την μορφή μπόνους επίτευξης στόχων και πλέον το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση από την Γιουνάιτεντ.

🚨 Sofyan Amrabat has signed for Manchester United. Announcement to follow. Season-long loan for €10m, with option to buy at €20m + €5m add-ons. Medical successfully completed & #MUFC expected to cover full salary @TheAthleticFC #Fiorentina #DeadlineDay https://t.co/A8xr5V6KTC