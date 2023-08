ΑΕΚ: Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ νίκησε και στη ρεβάνς την Αστάνα και έρχεται στην OPAP Arena (vids)

Η πρωταθλήτρια Κροατίας νίκησε και στη ρεβάνς την Αστάνα (0-2) και με συνολικό σκορ 6-0 κατάφερε να προκριθεί στον γ' προκριματικό γύρο του Champions League, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με την ΑΕΚ του Ματίας Αλμέιδα.

Στην αναμέτρηση του Καζακστάν, ο Ιγκόρ Μπίστσαν έδωσε ανάσες σε Ιβάνουσεκ, Μπατούρινα με τον δεύτερο να μπαίνει αλλαγή στο 78' και χρησιμοποίησε για 69 λεπτά τους Γιόσιπ Σουτάλο και Πέτκοβιτς.

Οι Κροάτες προηγήθηκαν στο 24' με τον Έμρελι για να έρθει στο 89' ο Μάριν που είχε μπει αντί του Πέτκοβιτς στο 69', να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στο ματς.

Η ενδεκάδα της Ντιναμό Ζάγκρεμπ: Λιβάκοβιτς, Μοχαράμι, Ριστόβσκι, Γ. Σουτάλο (69' Μπερνέρ), Μιχαϊλιτσένκο, Μίσιτς (78' Λούκανιτς), Σούσιτς, Σπίκιτς, Λιούμπισιτς (78' Μπατούρινα), Έμρελι (78' Ντρμιτς), Πέτκοβιτς (69' Μάριν).

Antonio Marin makes it 2-0 for Dinamo and 6-0 on aggregate.



After Astana put the pressure on Dinamo in the 2nd half and after many close but unsuccessful attempts, Dinamo punish them with another goal.



First goal of the season for Antonio Marin. 🚨pic.twitter.com/YcrfCgCUQq