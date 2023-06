Με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και μία φωτογραφία με μέλη του συλλόγου, η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε την νέα εντός έδρας φανέλα που θα φοράει από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.



Παραδοσιακά, το λευκό κυριαρχεί ενώ υπάρχουν χρυσές και μπλε λεπτομέρειες.

⚪🟡 It's here and it's perfect - our new 2023/24 home kit is now available! 🆕

👕 @adidasfootball