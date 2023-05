Τρελάθηκε ο Γκουαρδιόλα με τον Χάαλαντ επειδή άφησε τον Γκουντογκάν να χτυπήσει το πέναλτι (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι όλο και πιο κοντά στην κατάκτηση και του φετινού τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ μετά και τη νίκη της επί της με 2-1 επί της Λιντς.

Με το σκορ να είναι στο 2-0 και τον Γκουντογκάν να έχει πετύχει και τα δύο γκολ για την ομάδα του, ο Γερμανός μέσος ανέλαβε να εκτελέσει πέναλτι θέλοντας να κάνει χατ-τρικ. Ο Χάαλαντ, ιπποτικά, άφησε την μπάλα στον συμπαίκτη του, ο οποίος όμως αστόχησε από τα έντεκα βήματα.

Μόνο που αυτή η ενέργεια του Νορβηγού τρέλανε τον Γκουαρδιόλα, καθώς ο Γκουντογκάν αστόχησε και υπήρχε ο κίνδυνος ισοφάρισης από τη Λιντς.

«Καταλαβαίνω πως ο Χάαλαντ δίνει το πέναλτι στον Γκουντογκάν για να κάνει το χατ-τρικ. Ο Γκουντογκάν είναι καλός εκτελεστής πέναλτ,ι αλλά πιστεύω πως όταν το σκορ είναι κοντά το πέναλτι πρέπει να το χτυπάει ο βασικός εκτελεστής.

Αυτή η ενέργεια του δείχνει πόσο καλός και γενναιόδωρος είναι ο Χάαλαντ. Αλλά είναι ο πρώτος μας εκτελεστής οπότε έπρεπε να το χτυπήσει...» είπε ο Ισπανός τεχνικός μετά το παιχνίδι.



Pep to Haaland “You have to take it” 😂 pic.twitter.com/Hv4wyKhky6