Ο Έλληνας άσος βρήκε δίχτυα για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στο MLS, ωστόσο το γκολ που σημείωσε δεν ήταν αρκετό για να πάρει η ομάδα του τη νίκη κόντρα στο Σινσινάτι, που επικράτησε με 2-1.

Η ομάδα της Ουάσινγκτον ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 με τον Φούντα να σκοράρει στο 90ο λεπτό όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ και φάση διαρκείας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Taxi Fountas at the back post brings one back late. #VamosUnited pic.twitter.com/WpLbLnu7E0