Elite ρέφερι σφύριξε... ματς του Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία για 3.500 ευρώ!

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα ένα-ένα... Ο elite Άγγλος διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ανέλαβε να διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Αλ Χιλάλ. Το ματς διεξήχθη την Τρίτη (18/4), η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο έχασε με 2-0 και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ για τον Όλιβερ.

Βάσει των όσων αναφέρει η Daily Mail, ο Όλιβερ ταξίδεψε στο Ριάντ με με πτήσεις business class και εισέπραξε 3.500 ευρώ για να σφυρίξει το ματς. Πού το περίεργο; Ότι στα ματς της Super League οι διαιτητές αμείβονται με 4.500 και όμως αρκετές φορές η ΚΕΔ αδυνατεί να βρει elite ρέφερι για να τους ορίσει.

Και θέλετε και περισσότερα... Αν ο Όλιβερ σφύριζε ένα ματς της Premier League θα αμειβόταν περίπου με 2.200 ευρώ.

