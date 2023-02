Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Λισαβόνα: συνελήφθησαν 30 οπαδοί της Σπόρτινγκ και της Μπενφίκα (pic)

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπήρξε μια οργανωμένη επιχείρηση που είχε αρχίσει από την Τετάρτη (01/02) και οδήγησε στη σύλληψη 30 οργανωμένων οπαδών των δύο ομάδων.

Οι συλληφθέντες έχουν ηλικία μεταξύ 18 και 47 ετών και οδηγήθηκαν ενώπιον των αρχών μετά από έρευνες σε σπίτια.

Ανάμεσα στα ευρύματα ήταν τρία όπλα, 750 πυρομαχικά διαφόρων διαμέτρων, βεγγαλικά, καπνογόνα, πυρσοί, μαχαίρια και 5.840 δόσεις χασίς και 1.016 δόσεις ηρωίνης.

Portugal. 01.02.2023

