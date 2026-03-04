Ντέρμπι Δικεφάλων στα προημιτελικά του Κυπέλλου - Το πλήρες πρόγραμμα

Με το ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει, διεξάγονται σήμερα (4/3) οι τέσσερις προημιτελικοί Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο σάλας.

Ώρα προημιτελικών στο ποδόσφαιρο σάλας, με την ΑΕΚ να υποδέχεται στο «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ τον ΠΑΟΚ (18:30), με τους «κιτρινόμαυρους» να είναι το ξεκάθαρο φαβορί για την πρόκριση.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα των Θρακομακεδόνων (22:00), ενώ το πιο «δυνατό» παιχνίδι θα διεξαχθεί μεταξύ του ΔΟΥΚΑ και της Αθήνας 90', δύο παραδοσιακών δυνάμεων στο άθλημα (5/3 20:00). Το τέταρτο και τελευταίο παιχνίδι θα διεξαχθεί στη Σαλαμίνα μεταξύ του τοπικού ΓΣ και του Ερμή Ζωγράφου (22:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διασταυρώσεις: