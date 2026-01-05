Δεν προχωρά του Αντρέ Λουίς στην Μπενφίκα

Η πρόταση της Μπενφίκα για τον Αντρέ Λουίς δεν ικανοποιεί τη Ρίο Άβε.

Αν και τις προηγούμενες, η Μπενφίκα φερόταν να βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Αντρέ Λουίς από τη Ρίο Άβε, τα πράγματα φαίνεται πως έχουν «κολλήσει» στις διαπραγματεύσεις. Οι «αετοί» της Λισαβόνας δίνουν 12 εκατ. ευρώ και άλλα τρία εκατ. σε μπόνους, ωστόσο η Ρίο Άβε ζητά ακατέβατα 15 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον Βραζιλιάνο εξτρέμ.

Ο Αντρέ Λουίς παραμένει στη Ρίο Άβε και μάλιστα χθες πέτυχε δύο γκολ στη νίκη με 3-1 επί της Κάζα Πία και, όπως δήλωσε και ο ίδιος, δεν εξαρτάται από εκείνον αν θα φύγει.

Ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχει δείξει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος αν και κοινής ιδιοκτησίας με τη Ρίο Άβε, δεν μπορεί να δώσει τόσα χρήματα. Και οι Πορτογάλοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, γι’ αυτό και δεν υποχωρούν από τις απαιτήσεις τους.

Στην Μπενφίκα πάντως εξετάζουν και άλλες λύσεις για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσής τους.