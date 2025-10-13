Futsal Super League: Με 3/3 στην κορυφή ΑΕΚ, Δούκας και Αθήνα 90

Οι νίκες του Πύργου, της Σαλαμίνας και της Αθήνας ’90 επί Τραχώνων, ΠΑΟΚ και Ερμή αντίστοιχα, ήταν τα κυρίαρχα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής της Futsal Super League.
Η νεοφώτιστη ομάδα της Ηλείας πέτυχε δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα επί των Τραχώνων με 6-3, ενώ η Αθήνα ’90 νίκησε τον Ερμή με 2-0, κάνοντας το 3Χ3. Μεγάλη σε σημασία αλλά και σε έκταση νίκη πέτυχε η Σαλαμίνα, που επικράτησε με 10-3 του ΠΑΟΚ στο “Ν. Γραμματικός”. Ισόπαλο 3-3 ολοκληρώθηκε το ματς στο Μετς, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Κορυδαλλού, οι οποίοι συνεχίζουν να ισοβαθμούν.
Η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 20-0 του Πήγασου, ενώ τέλος ο Δούκας πήρε τοι τρίποντο κόντρα στους Θρακομακεδόνες, που το πάλεψαν είναι η αλήθεια, με 7-3.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:
- Πύργος - Τράχωνες 6-3
- Αθήνα 90 - Ερμής Ζωγράφου 2-0
- Σαλαμίνα - ΠΑΟΚ 10-3
- Παναθηναϊκός - Κορυδαλλός 3-3
- ΑΕΚ - Πήγασος 20-0
- Δούκας - Θρακομακεδόνες 7-3
|1
|ΑΕΚ
|3
|3
|0
|0
|38
|1
|37
|9
|2
|ΔΟΥΚΑ ΑΣΕ
|3
|3
|0
|0
|21
|7
|14
|9
|3
|ΑΘΗΝΑ ’90 ΣΑΛΑΣ
|3
|3
|0
|0
|8
|4
|4
|9
|4
|ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
|3
|2
|0
|1
|16
|8
|8
|6
|5
|ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΓΣ
|3
|2
|0
|1
|13
|8
|5
|6
|6
|ΠΥΡΓΟΣ 2024
|3
|2
|0
|1
|15
|18
|-3
|6
|7
|ΠΑΝΑΘHΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
|3
|1
|1
|1
|8
|6
|2
|4
|8
|ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΟΔ
|3
|1
|1
|1
|13
|12
|1
|4
|9
|ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ
|3
|0
|0
|3
|9
|17
|-8
|0
|10
|ΠΑΟΚ
|3
|0
|0
|3
|10
|24
|-14
|0
|11
|ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
|3
|0
|0
|3
|4
|22
|-18
|0
|12
|ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ο.
|3
|0
|0
|3
|4
|32
|-28
|0