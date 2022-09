Η... Αντετοκούνμπο airlines, ο οργισμένος Ντόρσεϊ και η «τρέλα» για την Εθνική κυριάρχησαν στο Twitter (pics)

Οι Έλληνες φίλαθλοι «τρελάθηκαν» με την εικόνα της Εθνικής και τη νίκη επί της Κροατίας, κάτι που έφερε χιλιάδες posts στο Twitter. Όπως είναι φυσικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν στην θέση του... πρωταγωνιστή, μαζί φυσικά με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που, μεταξύ άλλων, «έπαιξαν» αρκετά και σε χιουμοριστικά tweets.

Δείτε παρακάτω τα καλύτερα από αυτά:

It's not possible,

it's necessary!!

Interstellar 2014



Αυτή η τάπα του Γιάνναρου δεν υπάρχει!!

Ο άνθρωπος είναι εξωγήινος!

ΤΕΛΟΣ

Το χέρι του μαγαλωσε όπως του αστυνόμου Σαΐνη #giannis #greakfreak pic.twitter.com/nwp2IoedwT