Αυτή την ομάδα θα στηρίξει στο Eurobasket 2022 ο Μάικ Τζέιμς (pic)

Σε σχετική ερώτηση στα social media για την ομάδα που θα στηρίξει στο φετινό Eurobasket ο άσος της Μονακό ήταν ξεκάθαρος από την πρώτη στιγμή.

«Βασικά θα απολαύσω το μπάσκετ, αλλά θα επιλέξω την Γαλλία, από τότε που είναι ο Έλι Οκόμπο στην ομάδα», ήταν η τοποθέτησή του.

Τζέιμς και Οκόμπο θα είναι συμπαίκτες στη Μονακό τη νέα σεζόν, με τον Αμερικανό γκαρντ να δίνει απόλυτη στήριξη στο νέο του συμπαίκτη.

I actually jus enjoy watching basketball but I’m going for France since @ElieOkobo_0 there https://t.co/GvajqN5fMp