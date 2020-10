Με ισχυρό... συμπαίκτη η Πεντέλη

Η ΑΕ Πεντέλης θέλει να πραγματοποιήσει ανταγωνιστική πορεία στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής και στο πλαίσιο αυτό θα έχει στο πλευρό της την εταιρεία «Software Competitiveness International A.E.», η οποία συμμετέχει στο χορηγικό πρόγραμμα της ομάδας των βορείων προαστίων.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Α.Ε. Πεντέλης θα έχει πολύτιμο συμπαίκτη στο πρωτάθλημα της Β Εθνίκης την εταιρεία «Software Competitiveness International A.E.», μια Ελληνική εταιρεία Πληροφορικής που προσφέρει υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, Σχεδίασης και Ανάπτυξης Λογισμικού, την οποία ευχαριστεί για την βοήθεια και την εμπιστοσύνη τη , και η οποία συμμετέχει στο χορηγικό πρόγραμμα της ομάδας μας ως «Επίσημος Χορηγός GOLD».

Το προφίλ της «Software Competitiveness International»

Η Software Competitiveness International Α.Ε. (SoftCom International), είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη Eταιρεία, που ειδικεύεται σε Υπηρεσίες Έρευνας & Ανάπτυξης Λογισμικού και Εξατομικευμένες Λύσεις Πληροφορικής. Ιδρύθηκε το 2010 και από τότε προσφέρει στους Πελάτες της τεχνική αριστεία, που βασίζεται στις δεξιότητες, την εμπειρία, την ανοιχτόμυαλη προσέγγιση, τη καινοτομία αλλά και τις διαδικασίες που ακολουθούνται με βάση τα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Συνδυάζει την εμπειρία και τις διαδικασίες μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας με την ευελιξία και τη προσωπική δέσμευση μιας Start Up. Οι ομάδες της αποτελούνται από καταρτισμένους, έμπειρους, ταλαντούχους και ενθουσιώδεις Μηχανικούς Λογισμικού ενώ το τεχνολογικό της portfolio περιλαμβάνει cutting edge τεχνολογίες στην ανάπτυξη λογισμικού, μεθοδολογίες και εργαλεία, real-time συστήματα, horizontal distributed εφαρμογές, client – server εφαρμογές, web εφαρμογές, mobile εφαρμογές, embedded συστήματα, κ.λ.π.

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες ενός ταχύτατα αναπτυσσόμενου τεχνολογικά κόσμου, η Εταιρεία εστιάζει στη προσφορά Υπηρεσιών Λογισμικού για large scale projects, safety-sensitive λογισμικό και απαιτητικές αγορές όσον αφορά τη ποιότητα. Επίσης παρέχει εξατομικευμένες Λύσεις Λογισμικού. Η καινοτόμος προσέγγιση των Υπηρεσιών και Λύσεων που παρέχονται στους Πελάτες είναι αυτά που έχουν καθιερώσει την Εταιρεία στην αγορά της Κεντρικής Ευρώπης (Γερμανία, Ελβετία). Οι δραστηριότητές της Software Competitiveness International αφορούν ολόκληρο το κύκλο ζωής του λογισμικού, από τη αποσαφήνιση της ανάγκης, τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής μέχρι και τη συντήρηση. Συνοπτικά η Εταιρεία παρέχει:

• Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης Λογισμικού από την Αποσαφήνιση των Απαιτήσεων, την Αρχιτεκτονική, τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση, έως τον Ποιοτικό Έλεγχο, την Υποστήριξη και την Συντήρηση του Λογισμικού.

• Καινοτόμα Εξατομικευμένα Προϊόντα και Λύσεις Λογισμικού

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Εξειδικευμένη Εκπαίδευση

για ένα μεγάλο εύρος αγορών, με υψηλές απαιτήσεις σε διαδικασίες, ποιότητα και ασφάλεια (όπως: Αυτοκινητοβιομηχανία, Διαστημικά, Διαχείριση Γνώσης, Τηλεπικοινωνίες).

Πιστοποιήσεις και αξιολογήσεις:

• ISO9001:2015 & ISO27001:2013, από TUEV AUSTRIA – HELLAS

• TISAX level 3, από την KPMG AG (Γερμανία) για

a. διαχείρηση Πληροφορίας με πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας και

b. διασύνδεση με τρίτα μέρη με πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας

βάσει των προδιαγραφών ασφάλειας πληροφοριών της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA ISA).

• Automotive SPICE® V3.1 Level 3, από την Methodpark (Γερμανία)

Διακρίσεις:

Greek Exports Awards 2019:

• Τop Innovation in Exports -Silver Award

HR Awards 2019:

• Best team building program - Silver Award

• Best employee engagement strategy - Silver Award

HR Community Awards 2015:

• Creative Working Environment Award – Bronze

• Motivational & Benefit Policy Award – Bronze

• Website and Other Interfaces Award – Bronze

Business Awards 2013 by the Chamber of Lassithi – Crete Greece:

• Top growing Small Medium Enterprise

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.softcom-int.com/