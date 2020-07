Η λίστα με τα «σλόγκαν» που μπορούν να γράφουν οι παίκτες του ΝΒΑ στις φανέλες τους

Η απαίτηση των παικτών του ΝΒΑ να μπορούν να γράψουν κάτι άλλο εκτός από το όνομα τους στο πίσω μέρος της φανέλας τους, έγινε αποδεκτή από την Λίγκα, η οποία μάλιστα εξέδωσε και λίστα σχετικά με το τι επιτρέπεται να γραφτεί...

Σύμφωνα με το ESPN, το ΝΒΑ έδωσε στους παίκτες μία λίστα με τα «σλόγκαν» που μπορούν να βάλουν στην φανέλα τους αντί του ονόματος τους, κάτι που προέκυψε μετά από συμφωνία με την Ένωση των Παικτών.

Οι παίκτες του ΝΒΑ θα μπορούν να έχουν αν θέλουν μόνο το «σλόγκαν» στην φανέλα τους για τις πρώτες τέσσερις ημέρες των αγώνων. Μετά θα πρέπει είτε να συνυπάρχουν με το όνομα τους ή θα μπει μόνο το όνομα στην φανέλα.

Η λίστα περιλαμβάνει τα «σλόγκαν»: Black Lives Matter; Say Their Names, Vote, I Can't Breathe, Justice, Peace, Equality, Freedom, Enough, Power to the People, Justice Now, Say Her Name, Sí Se Puede (Yes We Can), Liberation, See Us, Hear Us, Respect Us, Love Us, Listen, Listen to Us, Stand Up, Ally, Anti-Racist, I Am A Man, Speak Up, How Many More, Group Economics, Education Reform, Mentor.