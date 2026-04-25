Τρέλα στο Παλέ για Γιάννη, Σιάο, Θανάση και μαμά Αντετοκούνμπο (vid)

Χαμός στο Παλέ για την άφιξη των Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο αλλά και του Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο Άρης Betsson θα αναμετρηθεί με τον Πανιώνιο σε λίγη ώρα για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL (18:15). Περίπου δύο ώρες πριν το τζάμπολ ο κόσμος έχει ήδη πλημμυρίσει τον περιβάλλοντα χώρο του Αλεξανδρείου, όπου και επικράτησε... χαμός με την άφιξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο λίγο μετά τις 16:30.

Ο «Greek Freak» μαζί με τον Θανάση και την μητέρα τους ήταν γεμάτοι χαμόγελα, χαιρέτησαν τον κόσμο και στην συνέχεια πήγαν στα γραφεία της ΚΑΕ μαζί με τον Ρίτσαρντ Σιάο και μεταξύ άλλων ξεναγήθηκαν στο μουσείο του «Αυτοκράτουρα».

Υπενθυμίζεται πως το ματς με τον Πανιώνιο έχει γίνει sold out και το παρών θα δώσει και ο Νίκος Γκάλης προσθέτοντας εξτρά λάμψη στο ματς - γεγονός!

