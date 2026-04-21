Διαψεύδει για Φόρεστ και Σαργκιούνας η Φενέρ

Η Φενέρμπαχτσε δια στόματος του αντιπροέδρου της Τζεμ Τζίριτζι, διαψεύδει οποιαδήποτε συμφωνία με τους Τρεντ Φόρεστ και Ίγκνας Σαρτζούνας.

Νωρίτερα ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπούντσογλου με ανάρτηση του αποκάλυψε πως η Φενέρ ήρθε συμφωνία με τους Τρεντ Φόρεστ που αγωνίζεται φέτος στην Μπασκόνια, αλλά και τον Ίγκνας Σαργκιούνας της Ρίτας.

Η απάντηση της τουρκικής ομάδας ήταν άμεσα δια στόματος του αντιπροέδρου της Τζεμ Τζίριτζι, με την Φενέρ διαψεύδει οποιαδήποτε συμφωνία με τους δυο παίκτες.

«Κατά τη διάρκεια της EuroLeague, είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι στον στόχο μας: να περάσουμε τη σειρά των playoffs και να ολοκληρώσουμε τους αγώνες του πρωταθλήματος χωρίς ήττα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει παίκτης που έχει υπογράψει συμβόλαιο. Εμπιστευόμαστε την ομάδα και τον προπονητή μας, στον απόλυτο βαθμό. Σε αυτή την κρίσιμη φάση, η υποστήριξη του κόσμου έχει τεράστια σημασία. Η επίσημη επικοινωνία και οι αξιολογήσεις γι’ αυτή τη σεζόν, θα γίνουν μετά από την ολοκλήρωσή της» έγραψε ο Τζέμ Τζίριτζι στο Twitter.