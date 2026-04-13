Αντετοκούνμπο για την απόλυση του Ρίβερς: «Σοκ για εμένα» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χαρακτήρισε υπέροχο προπονητή τον Ντοκ Ρίβερς και σοκαρίστηκε όταν έμαθε για την απόλυσή του.

Η regular season του ΝΒΑ ολοκληρώθηκε και οι Μιλγουόκι Μπακς στρέφουν ήδη την προσοχή τους στο «αύριο». Τα «Ελάφια» δεν συμμετέχουν στην post-season και έτσι από τώρα ετοιμάζουν τα πλάνα τους για τη νέα σεζόν.

Αυτή θα τους βρει χωρίς τον Ντοκ Ρίβερς στην άκρη του πάγκου, καθώς μετά το φινάλε του αγώνα με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς ανακοίνωσαν την απόλυσή του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν γνώριζε πως αυτό θα συμβεί και τόνισε πως είναι σοκ για τον ίδιο, ενώ είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον έμπειρο κόουτς.

«Δεν το έχω ακούσει ακόμα. Είναι σοκ για μένα. Αλλά, έχει περάσει 25 χρόνια ως απίστευτος προπονητής, σχεδόν 15 χρόνια ως παίκτης, είναι στο NBA για 30-40 χρόνια και είναι σίγουρα θρύλος του NBA. Ξέρετε ότι είναι μέλος του Hall of Fame, είναι υπέροχο να συνεργάζομαι μαζί του. Ωστόσο, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Πρέπει να πάω να τον πάρω τηλέφωνο, πρέπει να δω αν κάτι από αυτά είναι αλήθεια» ανέφερε ο Έλληνας αστέρας.

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