Ρίβερς: «Αν δεν κάνουμε καλύτερη δουλειά με το ρόστερ, ο Γιάννης θα κοιτάξει αλλού»

Ο Ντοκ Ρίβερς παραδέχτηκε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι προβληματισμένος με την εικόνα των Μπακς και πως αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση, τότε ο Έλληνας σούπερσταρ είναι λογικό να εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Σε δηλώσεις του προπονητής των Μπακς ανέφερε σχετικά με αυτή την πιθανότητα και το τι συμβαίνει στην ομάδα, η οποία έμεινε φέτος εκτός των playoffs: «Είναι δύσκολο, καθώς έχει κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ στο Μιλγουόκι και θέλει να κερδίσει τον τίτλο. Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά με το ρόστερ μας για να υπάρχει έστω η πιθανότητα να συμβεί αυτό. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα κοιτάξει και αλλού.

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει δύο πλευρές, αν έχουμε όλα τα κομμάτια που χρειαζόμαστε σε αυτήν την ομάδα δεν υπάρχει αμφιβολία πως δεν θα θέλει να φύγει από την ομάδα, όμως δεν τα έχουμε επομένως αυτό τον φέρνει σε δύσκολη θέση».

Για τη σχέση του με τον 31χρονο σούπερσταρ και ένα άρθρο του Σαμς Σαράνια που άφηνε αιχμές για κακό κλίμα μεταξύ τους: «Με τον Γιάννη έχουμε εξαιρετική σχέση. Ο Σαμς έγραψε ένα άρθρο που ήταν ανακριβές, το οποίο δεν έχω χρόνο να το αναλύσω. Ναι, είχαμε μία δύσκολη μέρα στα αποδυτήρια, χάσαμε από τους Σικάγο Μπουλς με διαφορά 20 πόντων. Έδειξα αποσπάσματα την επόμενη μέρα στους παίκτες μου που τα έκαναν θάλασσα, αυτό συμβαίνει στα αποδυτήρια».