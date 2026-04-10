Για την 37η αγωνιστική της Euroleague η Μπασκόνια πέρασε από την Ιταλία και την έδρα της Βίρτους Μπολόνια νικώντας με 72-82.

Για την Μπασκόνια ο Ομορούγι ήταν καθοριστικός σημειώνοντας 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ από πίσω ακολούθησε ο Καμπαρό με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Για τους ηττημένους, ο Άλστον ξεχώρισε με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ο αγώνας

Με περισσότερη ευστοχία ξεκίνησε η Μπασκόνια στα πρώτα λεπτά και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να φύγει στο +7 (21-28).

Στην δεύτερη περίοδο, η Μπολόνια πάλεψε να μαζέψει την διαφορά γρήγορα, πειριόρισε τα ελεύθερα σουτ του αντιπάλου και κατάφερε ρίξει τον ρυθμό, ωστόσο η ισπανική ομάδα πήγε στα αποδυτήρια με το +5 (39-44).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η ιταλική ομάδα ανέβασε στροφές και δεν άφησε την Μπασκόνια να ανεβάσει και άλλο την υπέρ της διαφορά, πηγαίνοντας στην τελευταία περίοδο με ένα τρίποντο πίσω στο σκορ.

Εκεί η Μπασκόνια πάτησε ξανά το πόδι στο γκάζι και έφυγε με μπροστά με +11, (65-76), 2:50" πριν το φινάλε, κρατήστε τη νίκη στα χέρια της. Κάτι το οποίο συνέβη με τους Βάσκους να φεύγουν από την Ιταλία με τη νίκη (72-82).

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