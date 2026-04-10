Οι Λέικερς αποδεσμεύουν τον Μπάφκιν και ανοίγουν θέση στο ρόστερ

Η regular-season πλησιάζει προς το τέλος της, με τους Λος Άντζελες Λέικερς να θέλουν να «κλειδώσουν» το πλεονέκτημα έδρας για τα play-offs.
Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του «ESPN» οι «Λιμνάνθρωποι» θα κάνουν waive τον Κόμπε Μπάφκιν και έτσι θα ανοίξουν μία θέση στο ρόστερ τους λίγο πριν την έναρξη της post-season. Έτσι, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα μπορούν να εξετάσουν ποιον παίκτη να υπογράψουν.
Ο 23χρονος αγωνίστηκε σε 16 ματς και σε 7,5 λεπτά στο παρκέ είχε κατά μέσο όρο 2,9 πόντους, 0,8 ριμπάουντ, 0,6 ασίστ, 0,3 λάθη, 0,1 κλεψίματα και 0,2 μπλοκ.
The Los Angeles Lakers are waiving guard Kobe Bufkin, sources tell ESPN. This opens a roster spot for the Lakers to evaluate a signing over the weekend.— Shams Charania (@ShamsCharania) April 10, 2026