Οι Λέικερς αποδεσμεύουν τον Μπάφκιν και ανοίγουν θέση στο ρόστερ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αποδεσμεύουν τον Κόμπε Μπάφκιν και έτσι ανοίγουν μία θέση στο ρόστερ τους ενόψει των play-offs.

Η regular-season πλησιάζει προς το τέλος της, με τους Λος Άντζελες Λέικερς να θέλουν να «κλειδώσουν» το πλεονέκτημα έδρας για τα play-offs.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του «ESPN» οι «Λιμνάνθρωποι» θα κάνουν waive τον Κόμπε Μπάφκιν και έτσι θα ανοίξουν μία θέση στο ρόστερ τους λίγο πριν την έναρξη της post-season. Έτσι, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα μπορούν να εξετάσουν ποιον παίκτη να υπογράψουν.

Ο 23χρονος αγωνίστηκε σε 16 ματς και σε 7,5 λεπτά στο παρκέ είχε κατά μέσο όρο 2,9 πόντους, 0,8 ριμπάουντ, 0,6 ασίστ, 0,3 λάθη, 0,1 κλεψίματα και 0,2 μπλοκ.