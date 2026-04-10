Ξέσπασε ο Ρίβερς: Οι φήμες για trade του Γιάννη, η σχέση του μαζί του και ο... Σαράνια

Ο Ντοκ Ρίβερς ξέσπασε σε δηλώσεις του για τα όσα γράφονται όλη την χρονιά για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ… επιτέθηκε και στον Σαμς Σαράνια.

Από πριν ξεκινήσει η σεζόν υπήρχαν φήμες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα αστέρα να ξεκινάει τελικά τη σεζόν στους Μιλγουόκι Μπακς. Στην συνέχεια, οι φήμες συνέχισαν να… οργιάζουν κατά την διάρκεια του trade deadline, αλλά και τότε ο «Greek Freak» συνέχισε να φοράει τα πράσινα.

Το δράμα στα «Ελάφια» δεν ολοκληρώνεται εδώ όμως, καθώς ο Σαμς Σαράνια σε ένα άρθρο του αναφέρθηκε στα όσα γίνονται στα αποδυτήρια των Μπακς και στην κατάσταση του Giannis. Όπως έγραψε, πηγές αναφέρουν πως οι κατάσταση στα αποδυτήρια είναι τοξική και την ίδια ώρα η διοίκηση της ομάδας έχει πλέον αποδεχθεί πως θα πρέπει να παραχωρήσει τον Έλληνα σούπερσταρ.

Ο Ντοκ Ρίβερς ήταν καλεσμένος στο «RunItBack» και μίλησε… για όλους και για όλα. Αρχικά, χαρακτήρισε την φετινή ως την πιο εκνευριστική προπονητική σεζόν της καριέρας του, κυρίως για τις φήμες του Γιάννη που επηρέασαν τα αποδυτήρια και για τους τραυματισμούς.

Στην συνέχεια υποστήριξε πως ενώ υπήρξαν συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του Αντετοκούνμπο, οι Μπακς δεν ήταν ποτέ κοντά στο να παραχωρήσουν τον θρύλο τους.

Τέλος, μίλησε και για τον Σαμς Σαράνια τονίζοντας πως ο γνωστός δημοσιογράφος είναι εκνευρισμένος με τα «Ελάφια» και για αυτό τον λόγο γράφει τα όσα γράφει.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

Για το ότι η φετινή σεζόν είναι η πιο δύσκολη στην καριέρα του: «Όλα ξεκίνησαν νωρίς. Οι φήμες τύπου “Θα μείνει ο Γιάννης ή όχι”. Μετά ήρθαν και οι τραυματισμοί. Το να προσπαθώ να κρατήσω τα αποδυτήρια ενωμένα είναι πολύ δύσκολο. Όταν δεν μπορείς να τους πείσεις όλους είναι δύσκολο. Για να τους δικαιολογήσω, το καταλαβαίνω και εγώ. Μία πλευρά που δεν έλεγξα τόσο αλλά θα έπρεπε είναι οι φήμες για το αν μένει ή φεύγει ο καλύτερός σου παίκτης. Αυτό επηρέασε τα αποδυτήρια».

Για τον Σαμς Σαράνια: «Έκανα ένα αστείο πριν το All-Star και είπα “Ο Γιάννης πρέπει να κάνει trade τον Σαμς”. Ο Σαμς το πήερ προσωπικά και τηλεφώνησε στους Μπακς και τους φώναξε.

Εγώ και ο Γιάννης έχουμε σπουδαία σχέση. Ο Σαμς έγραψε ένα άρθρο που ήταν ανακριβές. Μίλησε για τα αποδυτήριά μας. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν “Πού είναι ο Βοϊναρόφσκι; Μου λείπει πολύ”».

Για το αν οι Μπακς ήταν κοντά στο να παραχωρήσουν τον Αντετοκούνμπο: «Όχι, αυτό είναι το θέμα. Αν διαβάσεις όλα όσα γράφονται, και δεν θέλω να τα βάλω πάλι με τον Σαμς, αλλά για αυτό εκνευρίστηκε. Δεν ήμασταν κοντά στο να κάνουμε κάτι. Σαν προπονητής με ενόχλησε γιατί ξέρω τι γίνεται. Έγιναν συζητήσεις; Φυσικά. Ήμασταν κοντά στο να κάνουμε κάτι; Όχι».

Για την σχέση του Γιάννη με τους Μπακς: «Δεν έχει να κάνει με το trade. Πραγματικά δεν έχει. Έχει να κάνει με το αν πρέπει να παίξει τις επόμενες μέρες ή όχι. Εγώ είμαι στην μέση αυτού. Δεν παίρνω μέρος στις αποφάσεις».

Για το αν θα επιστρέψει στους Μπακς του χρόνου: «Δεν θέλω να πω πως αποσύρομαι, γιατί ξέρω πως δεν θα αποσυρθώ πλήρως. Εγώ, οι ιδιοκτήτες και η διοίκηση είμαστε στην ίδια σελίδα».