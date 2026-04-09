Για ανατροπή - τίτλου ο Αθηναϊκός στην Τουρκία

Ώρα τίτλου, ώρα ανατροπης για τον Αθηναϊκό. Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου αντιμετωπίζει στην Τουρκία την Μερσίν (20:00) στο δεύτερο τελικό του Eurocup Γυναικών και ψάχνει νίκη με έξι πόντους διαφορά για να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης.
Να σημειώσουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι η τουρκική ομάδα είχε κερδίσει στο κλειστό του Βύρωνα με 85-80 και πλέον ο Αθηναϊκός σε περίπτωση που κερδίσει με έξι πόντους διαφορά θα κατακτήσει το τρόπαιο, ενώ σε περίπτωση που κερδίσει με 5 πόντους διαφορά το παιχνίδι θα οδηγηθεί στην παράταση.