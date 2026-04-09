Για ανατροπή - τίτλου ο Αθηναϊκός στην Τουρκία

O Αθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μερσίν στην Τουρκία (20:00) στο δεύτερο αγώνα για τον τελικό του Eurocup Γυναικών, με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να ψάχνει νίκη με έξι πόντους διαφορά για να κατακτήσει το τρόπαιο.

Ώρα τίτλου, ώρα ανατροπης για τον Αθηναϊκό. Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου αντιμετωπίζει στην Τουρκία την Μερσίν (20:00) στο δεύτερο τελικό του Eurocup Γυναικών και ψάχνει νίκη με έξι πόντους διαφορά για να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης.

Να σημειώσουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι η τουρκική ομάδα είχε κερδίσει στο κλειστό του Βύρωνα με 85-80 και πλέον ο Αθηναϊκός σε περίπτωση που κερδίσει με έξι πόντους διαφορά θα κατακτήσει το τρόπαιο, ενώ σε περίπτωση που κερδίσει με 5 πόντους διαφορά το παιχνίδι θα οδηγηθεί στην παράταση.