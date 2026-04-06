Ρίβερς μετά το... ξέσπασμα του Λεμπρόν: «Νομίζω πρέπει να κάνουμε trade για αυτόν»

Ο Ντοκ Ρίβερς απάντησε στις δηλώσεις του Λεμπρόν Τζέιμς για το Μιλγουόκι και ανέφερε πως θα έπρεπε οι Μπακς να… κινηθούν για την απόκτησή του.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς σε πρόσφατες δηλώσεις του έκανε γνωστό πως το Μέμφις και το Μιλγουόκι είναι οι δύο πόλεις στις οποίες μισεί να αγωνίζεται.

Ο Ντοκ Ρίβερς σχολίασε τα όσα είπε ο «Βασιλιάς» και τόνισε πως οι Μπακς θα έπρεπε να… τον αποκτήσουν με trade, ώστε να δει το Μιλγουόκι και να αλλάξει άποψη.

«Όπως το κατάλαβα εγώ, δεν έχει θέμα με την πόλη αλλά με τα ξενοδοχεία. Έτσι το κατάλαβα εγώ, εκτός αν είπε περισσότερα. Νομίζω αφορούσε το πού μένει.

Για το Μέμφις, εκεί νομίζω μίλησε για την πόλη. Οπότε, ας χτίσουμε ένα Four Seasons ή ένα Ritz-Carlton. Δεν μπορεί να μιλάει για την πόλη. Έχω μείνει εδώ δύο φορές, η πρόοδος από όταν ήμουν φοιτητής μέχρι τώρα είναι εντυπωσιακή.

Νομίζω θα έπρεπε να κάνουμε trade για τον Λεμπρόν, αυτή θα ήταν η απάντησή μου. Να τον αφήσουμε να δει το Μιλγουόκι, και νομίζω θα αλλάξει άποψη. Θα τιμωρηθώ με πρόστιμο για αυτό που είπα» ανέφερε.