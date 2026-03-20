Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής οι Χολμς, Τολιόπουλος και Γκριγκόνις με Αστέρα

Χωρίς τον Ρίσον Χολμς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο «T-Center». Εκτός και οι Βασίλης Τολιόπουλος και Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός τον Αμερικανό σέντερ λόγω της κακής κατάστασης που βρίσκεται αγωνιστικά και τα όσα ακολούθησαν το παιχνίδι με την ΑΕΚ για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Εκτός είναι και οι Τολιόπουλος και Γκριγκόνις, με τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη να παίρνει θέση στην 12άδα και στο πλάνο του Τούρκου τεχνικού.

Φυσικά κανονικά είναι στην αποστολή ο Κέντρικ Ναν, που έχασε κάποιες προπονήσεις λόγω του ταξιδιού του στην Αμερική, αλλά και ο Ματίας Λεσόρ, που μετά το ματς με την ΑΕΚ, αφού δεν είναι και δηλωμένος στην Stoiximan Greek Basketball League ακόμα, επιστρέφει στη διάθεση του Αταμάν.

Από την πλευρά του Ερυθρού Αστέρα, εκτός είναι ο Εμπούκα Ιζούντου και μόνιμα απών Αϊζάια Κάνααν, με τους Νίκολα Κάλινιτς, Χασιέλ Ριβέρο, Γιάγκο Ντος Σάντος να είναι κανονικά στην αποστολή.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέις-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου

Ερυθρός Αστέρας (Ομπράντοβιτς): ΜακΙντάιρ, Μπάτλερ, Κάρτερ, Κάλινιτς, Ντόμπριτς, Ριβέρο, Μοτεγιούνας, Μπολομπόι, Νουόρα, Οτζελέγιε, Μονέκε, Ντος Σάντος