Σάκοτα: «Μαθημένοι στα δύσκολα»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για την κλήρωση της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Basketball Champions League, σημειώνοντας ότι η Ένωση είναι γεννημένη για τα δύσκολα.

Η κληρωτίδα δεν χαμογέλασε στην ΑΕΚ, με την Ένωση να τίθεται αντιμέτωπη με την Μπανταλόνα σε σειρά best of three για τους «8» της Βasketball Champions League, με τον τεχνικο των «κιτρινόμαυρων» να σημειώνει πως η Ένωση είναι γεννημένη για τα δύσκολα.

Aναλυτικά η δήλωση του Ντράγκαν Σάκοτα:

«Προφανώς, πέσαμε στην κλήρωση με την ομάδα, που δεν θα ήθελε κανένας… Για δύο λόγους: Και επειδή η Μπανταλόνα είναι πολύ καλή ομάδα, και επειδή στο γήπεδό της θα διεξαχθεί το F4 της διοργάνωσης».

«Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προέχει για εμάς είναι εκείνες τις ώρες να είμαστε όλοι υγιείς. Είναι βασικό για εμάς να είναι η ομάδα μας πλήρης. Και θα το παλέψουμε. Και να πω και κάτι άλλο; Όλες οι επιτυχίες της ΑΕΚ έχουν έρθει μέσα από δυσκολίες. Είμαστε συνηθισμένοι… Είμαστε μαθημένοι στα δύσκολα».