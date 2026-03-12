Η Εφές βρέθηκε στο -13 στο φινάλε του πρώτου μέρους, ωστόσο οι παίκτες του Πάμπλο Λάσο έβγαλαν αντίδραση, με τον Σουάιντερ να «ξεραίνει» την γερμανική ομάδα με buzzer-beater στο φινάλε (80-81).

«Ξέρανε» την Μπάγερν στο σπίτι της η Εφές με «τορπίλη» του Σουάιντερ. Η τουρκική ομάδα βρέθηκε στο -13 στο πρώτο μέρος, ωστόσο με αντεπίθεση διαρκείας και καταιγισμό τριπόντων στο 4ο δεκάλεπτο έφυγε με το διπλό από την Γερμανία.

Το σύνολο του Λάσο με τη νίκη ανέβηκε στο 10-21 παραμένοντας ωστόσο στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας, με την ομάδα του Πέσιτς να πέφτει στο 13-18.

Ο Κόουλ Σουάιντερ ήταν το πρόσωπο το αγώνα, με τον άσο της Εφές να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του με τρίποντο στο φινάλε σκοράροντας το πρώτο του καλάθι στην αναμέτρηση (3π. 1ρ.). Κορυφαίος ο Λόιντ με 20 πόντους, κομβικός ο Ντοζίερ με 12 πόντους και 4 κλεψίματα, καθοριστικός στο φινάλε ο Χαζέρ (11π.).

Από την άλλη πλευρά ο Ράταν - Μέις ήταν πρώτος σκόρερ με 15 πόντους, με τον Ομπστ να συμπληρώνει 13 πόντους και τους υπόλοιπους παίκτες του Πέσιτς να μένουν σε διψήφια επίπεδα.

Απόλυτο αφεντικό η Μπάγερν με όπλο την άμυνα της

Η Μπάγερν μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, με την Γερμανική ομάδα να παίρνει με το καλημέρα αέρα 8π. (12-4 στο 4’), με τον Γκάμπριελ να δίνει σκορ μέσα από την ρακέτα (4π.). Μέσω της άμυνας τους οι Βαυαροί κρατούσαν χαμηλά την Εφές (9π. σε 7’) με τους γηπεδούχους να διατηρούν σταθερά το προβάδισμα τους (+6, 17-11 στο 9’). Ο Οσμάνι μείωσε με τρίποντο στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (17-11), ωστόσο η τουρκική ομάδα αδυνατούσε να βρει ρυθμό στην επίθεση, έχοντας κακή εικόνα.

Ο Οσμάνι ήταν ότι καλύτερο είχε να επιδείξει η Εφές, με τον Τούρκο να ισοφαρίζει σε 17-17 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο ΜακΚόρμακ με τον Ράταν Μέις με επιμέρους σκορ 11-1 έδωσα διψήφια τιμή στο προβάδισμα της Μπάγερν (+10, 28-18 στο 14’), με την Βαυαρική ομάδα να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό του ματς. Ο Χόλατζ έστειλε για πρώτη φορά το προβάδισμα της ομάδας του στο +13 (39-26) στο φινάλε του πρώτου μέρους, με την ομάδα του Πέσιτς να είναι το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης.

Ο Σουάιντερ ξέρανε την Μπάγερν με buzzer-beater

Η Εφές έβγαλε αντίδραση με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, μειώνοντας στο -7 (42-35 στο 23’), με τον Ντοζίερ να βρίσκει τους πρώτους του πόντους. Ο Λόιντ έγινε διψήφιος (11π.) για το 46-41, με την Μπάγερν να διατηρεί το προβάδισμα της (+7, 47-41 στο 24’). Ο Ομπστ έδινε λύσεις (13π.) για το 50-43 στο 26’ με την διαφορά να επανέρχεται σε διψήφια επίπεδα (+10, 53-43) και την τουρκική ομάδα να απαντά με σερί 6-0 για το 53-49 στο 28’. Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Πέσιτς στο +5 (58-53), με την Εφές να έχει ισορροπήσει το παιχνίδι σε σχέση με το πρώτο μέρος.

Με τρίποντο του Λόιντ μπήκε η Εφές στο τέταρτο δεκάλεπτο, με την Μπάγερν να απαντά με το ίδιο νόμισμα για το 64-58. Οι παίκτες του Πέσιτς είχαν ρυθμό, διατηρώντας το προβάδισμα τους (66-61 στο 34'), με τον Ντοζίερ να μειώνει στο καλάθι με νέο τρίποντο (66-64). Ο Βόιντμαν έδινε λύσεις από μακριά (69-64 στο 35΄), σε έναν πεντάλεπτο με καταιγισμό τριπόντων, την ώρα που οι γηπεδούχοι είχαν τα ηνία του παιχνιδιού (74-69 στο 36'). Τα μακρινά σουτ κρατούσαν την τουρκική ομάδα μέσα στο ματς, με το Χαζέρ να ισοφαρίζουν σε 74-74 με γρήγορο σερί. Βόιντμαν και Ράταν - Μέις με 4/4 βολές έγραψαν το 78-74, με τον Χαζέρ να έχει ξανά την λύση για το 78-76 στο 39' Η Μπάγερν έβγαλε την άμυνα με τον Ντιμιτρίεβιτς να κερδίζει φάουλ πάνω σε προσπάθεια του για τρίποντο. Με 2/3β. διαμόρφωσε το 80-76, με τον Λόιντ να μειώνει με φόλοου για το 80-78. Η Μπάγερν έκανε λάθος στην επίθεση, με τον Σουάιντερ να ξεραίνει την γερμανική ομάδα με τρίποντο στο φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 17-11, 39-26, 58-53, 80-81.

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