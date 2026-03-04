Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε κανονικά ο Λεσόρ!

Ο Ματίας Λεσόρ ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα προπόνησης του Εργκίν Αταμάν και τέθηκε και με τη... βούλα στη διάθεση του Τούρκου προπονητή. Εκτός οι Ρισόν Χολμς και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Η στιγμή που περίμεναν στον Παναθηναϊκό Aktor έφτασε: ο Γάλλος σέντερ, έχοντας αφήσει πίσω του τον τραυματισμό του και έχοντας πάρει το «ΟΚ» από τους γιατρούς της ομάδας, μπήκε σε... φουλ πρόγραμμα προπόνησης.

Δυο μέρες πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (6/3), ο Λεσόρ ήταν κανονικά στη διάθεση του κόουτς Αταμάν, ακολουθώντας το ομαδικό πρόγραμμα του «τριφυλλιού». Έτσι, η επιστροφή στη δράση απέχει πλέον «μια ανάσα» και το επόμενο ζητούμενο είναι να ξαναβρεί σιγά - σιγά αγωνιστικό ρυθμό.

Παρά την επιστροφή του Λεσόρ στις προπονήσεις, πάντως, το... απουσιολόγιο του Τούρκου προπονητή ήταν ξανά γεμάτο στις θέσεις των ψηλών. Κι αυτό γιατί από το πρόγραμμα της Τετάρτης (4/3) απουσίασαν οι Ρισόν Χολμς και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Ο Αμερικανός σέντερ ταλαιπωρείται από ιγμορίτιδα, ενώ ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ έχει μια φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού του ποδιού. Έτσι, η προπόνηση της Πέμπτης (5/3) αναμένεται με ενδιαφέρον για να ξεκαθαρίσει τα δεδομένα ενόψει του αγώνα με τους Πειραιώτες.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Λεσόρ, θυμίζουμε ότι όλες τις εξελίξεις τις είχε προαναγγείλει το SDNA από τις 22/01 όταν έδωσε το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα επιστροφής του. Ο Ολλανδός χειρουργός -εξειδικευμένος στην ποδοκνημική- είχε δώσει χρονοδιάγραμμα 14-16 εβδομάδων για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Ο Λεσόρ, λοιπόν, πήρε το... πράσινο φως ιατρικά και τέθηκε πλέον στη διάθεση της ομάδας. Χωρίς καμία βιασύνη θα γυρίσει στη 12άδα του Παναθηναϊκού Aktor νιώσει ο ίδιος έτοιμος αγωνιστικά.

Δείτε το σημερινό, πρωινό βίντεο με τον Βασίλη Παπαθεοδώρου να τονίζει ότι «Έφτασε η ώρα του Ματίας Λεσόρ»: