Ομπράντοβιτς για Μπάτλερ: «Έχω προπονήσει ταλαντούχους παίκτες, αλλά δεν καταλαβαίνω το πως βάζει αυτά τα σουτ»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Τζάρεντ Μπάτλερ μετά την φοβερή του εμφάνιση κόντρα στην Εφές με τον πολύπειρο τεχνικό να σημειώνει πως έχει προπονήσει πολλούς ταλαντούχους παίκτες, αλλά μερικές φορές δεν καταλαβαίνει το πως βάζει αυτά τα σουτ.

Αναλυτικά ο δηλώσεις του:

«Πρώτον, είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη απόψε. Βρεθήκαμε σε δύσκολες συνθήκες, όσον αφορά τη φυσική κατάσταση. Ανεβάσαμε ρυθμό στο τέταρτο δεκάλεπτο, είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη.»

Για το αν είχαν άγχος οι παίκτες του: «Ναι. Ο πρώτος λόγος είναι το συναισθηματικό κενό που έχουν κατά την διάρκεια του ματς, ο δεύτερος λόγος είναι οι παίκτες που προπονήθηκαν μόνοι τους για επτά ημέρες και ήθελαν να μην χάσουν τη φόρμα τους. Μας έλειπε η σταθερότητα στο παιχνίδι. Το τέταρτο δεκάλεπτο το πιο κρίσιμο από όλα».

Για τον Τζάρεντ Μπάτλερ: «Μερικές φορές δεν καταλαβαίνω πώς ένας άνθρωπος σκοράρει καλάθια, πόσο εύκολο είναι. Έχω προπονήσει πολύ ταλαντούχους παίκτες, αλλά είναι παραγωγικός ακόμη και σε ένα μικρό δείγμα. Και όταν φαίνεται ότι είναι ψυχικά πεσμένος, το κάνει. Όταν κάποια πράγματα δεν πάνε καλά, αυτό που κάνει είναι πολύ σημαντικό για να γυρίσει το παιχνίδι»