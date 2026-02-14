Σκαριόλο: «Πάντα δύσκολο να κερδίζεις στο Βελιγράδι, μπροστά σε 20.000 κόσμο»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο ανέλυσε το διπλό της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Παρτιζάν και τη σημασία του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός προπονητής μετά το διπλό στο Βελιγράδι:

Για τη νίκη στην έδρα της Παρτιζάν: «Το να κερδίζεις εδώ είναι πάντα πολύ δύσκολο. Όταν παίζεις εκτός έδρας μπροστά σε 20.000 κόσμο, υπάρχει μεγάλη πίεση για τους παίκτες, για τους διαιτητές… Είναι σημαντικό να κρατάς τον έλεγχο των νεύρων σου και να ξέρεις ότι θα περάσεις ένα κακό διάστημα, αλλά πρέπει να είσαι ικανός να μείνεις δυνατός και να το ξεπεράσεις. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Παίξαμε ένα πολύ, πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και κάναμε εξαιρετικό ξεκίνημα στην τρίτη περίοδο, η οποία όμως είχε τέσσερα-πέντε αρκετά κακά λεπτά».

Για την Παρτιζάν: «Η Παρτίζαν αξίζει τα εύσημα, γιατί είχε καλά σουτ και καλές επιθέσεις και ένα μεγάλο επιθετικό ξέσπασμα, κυρίως από τον Άιζακ Μπόνγκα, ο οποίος ήταν πραγματικά δύσκολο να ελεγχθεί με τη σωματοδομή του και την εξαιρετική του ικανότητα να επιτίθεται στο ριμπάουντ».

Για τον Μπρούνο Φερνάντο: «Δεν θυμάμαι να υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τον Μπρούνο· το μόνο είναι ότι πλέον είναι βασικός. Παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής και αποδεικνύει την αξία του. Ήταν δύσκολο για εκείνον στην ομάδα μας, γιατί μπροστά του είχε τον Ταβάρες. Χαίρομαι για εκείνον, γιατί είναι καλό παιδί και δουλεύει σκληρά».