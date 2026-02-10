Σαχπατζίδης: «Εδώ που έχουμε φτάσει δε γίνεται να πούμε άλλον στόχο πέρα από την άνοδο»

Η Δόξα Λευκάδας επικράτησε με 88-81 του Βίκου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Elite League και ο αρχηγός των νησιωτών, Γιάννης Σαχπατζίδης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio μιλώντας για την πορεία της ομάδας του και τον στόχο της φετινής σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την έως τώρα πορεία της Δόξας Λευκάδας (15-3 ρεκόρ): «Δεν ήταν πρωταρχικός μας στόχος να βρεθούμε τόσο ψηλά, είναι κάτι που προκύπτει στην πορεία. Η ομάδα έχει “δέσει” από την αρχή, η χημεία και το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά μέσα από τις προπονήσεις. Στην κατηγορία αυτή, αν έχεις χημεία μπορείς να κάνει πολλά πράγματα».

Για το επόμενο παιχνίδι απέναντι στον Πρωτέα Βούλας εκτός έδρας (12/02): «Το πρώτο θέμα είναι να ξεκουραστούμε και να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας. Πρέπει να δούμε τι έχει αλλάξει στον Πρωτέα. Πήραν και νέο ξένο, έτσι διάβασα. Πρέπει να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και να δούμε αν μπορούν να παίξουν οι τραυματίες».

Για τον στόχο της ανόδου: «Πλέον, εδώ που έχουμε φτάσει, δε γίνεται να πούμε κάτι άλλο πέρα από την άνοδο. Από την 1η αγωνιστική έχουμε δείξει σταθερότητα, δεν έχουμε παρατήσει κανένα παιχνίδι. Είμαστε από τις πιο σοβαρές ομάδες του πρωταθλήματος».

Για το αν υπάρχει πρόθεση για την παρουσία στη GBL: «Θεωρώ πως ναι. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζω όμως. Η αίσθησή μου είναι ότι θέλουν να το κάνουν. Έχουν μεγάλη ικανοποίηση και θέληση. Αυτά εισπράττω εγώ και μακάρι να πάνε όλα καλά».

Για την πορεία της ομάδας του στο Κύπελλο: «Έχω συμμετέχει κι εγώ με τον Πανιώνιο, ζήσαμε ωραίες στιγμές. Έτσι όπως έγινε το format, ήταν κάτι δύσκολο το να βρεθούμε στην τελική φάση. Μόνο που παίξαμε στη Λευκάδα απέναντι στο Μαρούσι ήταν κάτι όμορφο με τον κόσμο δίπλα μας».

Για τον κόσμο της Λευκάδας: «Και τα προηγούμενα χρόνια έδειξαν την αγάπη τους, φέτος όμως περισσότερο από ποτέ, λόγω της καλής μας πορείας. Αν είδατε το παιχνίδι με τον Βίκο, είδατε ότι το γήπεδο ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Για τη Λευκάδα είναι κάτι πολύ μεγάλο, με τέτοιο γήπεδο και χωρητικότητα, είναι πολύ σημαντικό. Στην καθημερινότητά μας, ακόμα και όταν είμαστε έξω για βόλτα, εισπράττουμε την αγάπη του κόσμου. Έρχονται παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το μπάσκετ. Είμαστε εμείς το παράδειγμα για να ασχοληθούν με τον αθλητισμό».

Για τον ανταγωνισμό της Elite League: «Σίγουρα λείπει το μεγάλο όνομα της κατηγορίας, όλες οι ομάδες όμως είναι ανταγωνιστικές. Εκτιμώ ότι μέχρι την τελευταία αγωνιστική όλα τα παιχνίδια θα έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον και αυτό θεωρώ ότι είναι το συναρπαστικό της Elite League. Κανένα παιχνίδι δεν είναι αδιάφορο και χωρίς νόημα. Για ‘μάς, όλα τα παιχνίδια ήταν κοντά στο σκορ, αυτή είναι η δυναμική της κατηγορίας που έχει δύσκολες έδρες».

Για την πορεία του στη Δόξα Λευκάδας: «Από την πρώτη μου χρονιά εδώ με “αγκάλιασαν”. Περνάω καλά, το κλίμα στη διοίκηση και στην ομάδα με έκαναν να μείνω εδώ. Ήταν οι βασικοί λόγοι για να μείνω στην ομάδα».