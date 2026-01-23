Η Μπασκόνια ήταν ανταγωνιστική μόνο για ένα ημίχρονο (42-38), η Φενέρ πάτησε το γκάζι και... εξαφανίστηκε στο δεύτερο μέρος. Τρίτη σερί νίκη (84-71) για την ομάδα του Σάρας, έπιασε την Χάποελ στην κορυφή.

H Mπασκόνια παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο για ένα ημίχρονο, ωστόσο η Φενέρ είναι άλλο επίπεδο. Με επιμέρους 27-12 στο τρίτο δεκάλεπτο, η τουρκική ομάδα δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο της, επικράτησε με και συνεχίζει να προελαύνει στην Euroleague.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη για το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους, βελτίωσε το ρεκόρ της στο 16-7 και έπιασε την Χάποελ στην κορυφή της βαθμολογίας, την στιγμή που η ισπανική ομάδα έπεσε στο 8-16.

Ο Χόρτον-Τάκερ συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις την τρέχουσα σεζόν, με τον Αμερικανό άσο να κάνει την ζημιά στην Μπασκόνια με το αγαπημένο του παιχνίδι. Ο 28χρονος γκαρντ «χτύπησε» μέσα από την ρακέτα τους Βάσκους μετρώντας 21 πόντους με 8/13δ. και 8 ριμπάουντ, με τον Μπιμπέροβιτς να προσθέτει 12 πόντους. Διψήφιοι Ντε Κολό (11π.) και Μπόλντγουιν (11π.).

Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Γκαλμπιάτι δεν κατάφερε να βρει ποτέ ρυθμό και λύσεις, με τον Ομουρίγι να είναι πρώτος σκόρερ με 14 πόντους με 6 ριμπάουντ. Έδωσε λύσεις ο Σίμονς (13π.), διψήφιος και ο Κούρουκς (10π.)

Ανταγωνιστική η Μπασκόνια, ισχνό προβάδισμα της Φενέρ

Mε τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε την αναμέτρηση η Φενέρμπαχτσε, με την τουρκική ομάδα να παίρνει με το «καλημέρα» αέρα 7π. (9-2 στο 2’) και τον Τάκερ να δίνει ενέργεια και σκορ (4π.). Ο Φόρεστ βρήκε τους πρώτους του πόντους με γκολ-φάουλ (11-5 στο 3’), με την Μπασκόνια να βγάζει αντίδραση φέρνοντας το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία (11-11 στο 5’). Ο Ντιακιτέ έβαλε για πρώτη φορά την ομάδα του Γκαλμπιάτι μπροστά στο σκορ (11-13) τρέχοντας σερί 8-0 με τους φιλοξενούμενους να παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πρόσωπο. Ο Ομουρίγι έδινε λύσεις μέσα από την ρακέτα (5π. 3ρ.), με την ομάδα του Σάρας να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +1 (21-20) σε μια αμφίρροπη πρώτη περίοδο.

Ο Τάκερ έδωσε τον ρυθμό και το… προβάδισμα στην τουρκική ομάδα

Η Ισπανική ομάδα ήταν απόλυτα συγκεντρωμένη στο πλάνο της και πήρε προβάδισμα στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου (23-25). Η Φενέρ ανέβασε την πίεση της στην άμυνα, βρήκε σκορ από τον Χόρτον-Τάκερ, με τον Χολ να ισοφαρίζει με τρίποντο σε 31-31 στο 15’ και την Μπασκόνια να βρίσκει συνεχώς λύσεις (31-33 στο 16’). Μπιμπέροβιτς και Μπιτίμ έβαλαν ξανά τους γηπεδούχους σε θέση οδηγού (39-35 στο 18’), με τους Βάσκους να απαντούν άμεσα μειώνοντας στο πόντο (39-38 στο 19’). Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε την Φενέρ στο +4 (42-38), με την ομάδα του Γκαλμπιάτι να παραμένει σε απόσταση αναπνοής παρουσιάζοντας καλή εικόνα στο παρκέ.

Έπαιξε άμυνα, πάτησε το γκάζι και… εξαφανίστηκε η Φενέρ

Η Φενέρ μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο, βρήκε σκορ από τον Ντε Κολό και πήρε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (+10, 51-41 στο 23’), με την Μπασκόνια να έχει χάσει τελείως τον προσανατολισμό της. Το επιμέρους σκορ της τουρκικής ομάδας έφτασε το 13-3, με την διαφορά να εκτοξεύεται στο +14 (55-41 στο 25’), με τους παίκτες του Σάρας να έχουν επιβάλει πλήρως τον ρυθμό τους στο ματς. Ο Ομορούγι προσπαθούσε μόνος του για την ομάδα του Γκαλμπιάτι (12π.), με τον Μπόλντγουιν να δίνει συνεχόμενους πόντους για την Φενέρ για το +16 στο 29’ (66-50). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τους γηπεδούχους για πρώτη φορά στο +19 (69-50), με την ομάδα του Σάρας να βάζει τις βάσεις για μια άνετη νίκη.

Τυπική διαδικασία το τελευταίο δεκάλεπτο, τρίτη σερί νίκη για την Φενέρ

Η Φενέρ δεν άφησε το πόδι από το γκάζι ούτε στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Χόρτον - Τάκερ να φτάνει τους 18π. για το +23 της ομάδας του (73-50 στο 32'). Πλέον το υπόλοιπο της αναμέτρησης ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς το σύνολο του Σάρας είχε «καθαρίσε» από το τρίτο δεκάλεπτο την υπόθεση νίκη. Ο Λιθουανός τεχνικός χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες που είχε στην διάθεση του, δίνοντας ανάσες στα βασικά... γρανάζια του ρόστερ, με την διαφορά να παραμένει σε ασφαλή επίπεδα (+23, 81-58 στο 35'). Το τελικό 84-71 αποτυπώνει πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης, με την Φενέρ να παίρνει την τρίτη σερί νίκη της πιάνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας την Χάποελ.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 42-38, 69-50, 84-71.

