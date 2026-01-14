«Ανοιχτή η Μπαρτσελόνα στο εγχείρημα του NBA Europe, παρά την ανανέωση με την Euroleague»

Η Μπαρτσελόνα κρατά ανοιχτή την προοπτική για το NBA Europe, βάζοντας έναν όρο στο νέο συμβόλαιο που υπέγραψε με τη Euroleague.

Νέο συμβόλαιο με τη Euroleague για την επόμενη δεκαετία υπέγραψε προ ημερών η Μπαρτσελόνα, ωστόσο δεν κλείνει εντελώς την πόρτα στο επερχόμενο NBA Europe. Αν και παραμένει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, η ομάδα της Καταλονίας κρατά ανοιχτούς τους ορίζοντες για τις εξελίξεις που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η ισπανική «AS» το νέο συμβόλαιο της Μπαρτσελόνα με τη Euroleague περιλαμβάνει μια σημαντική παράμετρο. Πηγές από τον σύλλογο επιβεβαίωσαν στο πρακτορείο EFE ότι η πόρτα για ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα υπό την αιγίδα του NBA παραμένει ανοιχτή.

«Η ανανέωση δεν σημαίνει ότι ο σύλλογος κλείνει την πόρτα στο NBA στην Ευρώπη. Αντίθετα, η πρόθεσή τους είναι να κρατήσουν όλα τα πιθανά σενάρια ανοιχτά: να εξασφαλίσουν μια θέση στον κορυφαίο πανευρωπαϊκό θεσμό, ενώ περιμένουν περισσότερες πληροφορίες για το μελλοντικό εγχείρημα», αναφέρεται στο ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας.

Μάλιστα, κλειδί για αυτή την ευελιξία αποτελεί η ρήτρα αποδέσμευσης (exit fee) που συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία. Όπως διευκρινίζεται, «η ανανέωση περιλαμβάνει ρήτρα εξαγοράς, η οποία υπήρχε ήδη, που επιτρέπει στους συλλόγους να τερματίσουν το συμβόλαιο με ποινή δέκα εκατομμυρίων ευρώ».

