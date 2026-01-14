«Ανοιχτή η Μπαρτσελόνα στο εγχείρημα του NBA Europe, παρά την ανανέωση με την Euroleague»

Νέο συμβόλαιο με τη Euroleague για την επόμενη δεκαετία υπέγραψε προ ημερών η Μπαρτσελόνα, ωστόσο δεν κλείνει εντελώς την πόρτα στο επερχόμενο NBA Europe. Αν και παραμένει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, η ομάδα της Καταλονίας κρατά ανοιχτούς τους ορίζοντες για τις εξελίξεις που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η ισπανική «AS» το νέο συμβόλαιο της Μπαρτσελόνα με τη Euroleague περιλαμβάνει μια σημαντική παράμετρο. Πηγές από τον σύλλογο επιβεβαίωσαν στο πρακτορείο EFE ότι η πόρτα για ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα υπό την αιγίδα του NBA παραμένει ανοιχτή.
«Η ανανέωση δεν σημαίνει ότι ο σύλλογος κλείνει την πόρτα στο NBA στην Ευρώπη. Αντίθετα, η πρόθεσή τους είναι να κρατήσουν όλα τα πιθανά σενάρια ανοιχτά: να εξασφαλίσουν μια θέση στον κορυφαίο πανευρωπαϊκό θεσμό, ενώ περιμένουν περισσότερες πληροφορίες για το μελλοντικό εγχείρημα», αναφέρεται στο ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας.
Μάλιστα, κλειδί για αυτή την ευελιξία αποτελεί η ρήτρα αποδέσμευσης (exit fee) που συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία. Όπως διευκρινίζεται, «η ανανέωση περιλαμβάνει ρήτρα εξαγοράς, η οποία υπήρχε ήδη, που επιτρέπει στους συλλόγους να τερματίσουν το συμβόλαιο με ποινή δέκα εκατομμυρίων ευρώ».