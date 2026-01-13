Έμεινε ελεύθερος ο Μπράντον Τέιλορ, ανοίγει ο δρόμος για το «μπαμ» του Πανιωνίου!

Ο Μπράντον Τέιλορ έμεινε ελεύθερος από τη Βίρτους Μπολόνια κι έτσι ανοίγει ο δρόμος για το «μπαμ» του Πανιωνίου!

Πριν από λίγο το SDNA αποκάλυψε πως ο Αμερικανός άσος είναι στο στόχαστρο της ομάδας της Νέας Σμύρνης, με τις εξελίξεις να είναι άμεσες, αφού λίγα λεπτά μετά η Βίρτους άφησε ελεύθερο τον Μπράντον Τέιλορ.

Έτσι άνοιξε ο δρόμος για το μεγάλο «μπαμ» του Πανιωνίου, που είναι έτοιμος να πυροδοτήσει «βόμβα» και να προσθέσει παίκτη στο ρόστερ του απευθείας από την Εuroleague!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Βίρτους Μπολόνια ανακοινώνει ότι, μετά από αίτημα του Μπράντον Τέιλορ να εκμεταλλευτεί μια ευκαιρία που του προσφέρεται και μια νέα επαγγελματική εμπειρία, αποφάσισε να χορηγήσει στον παίκτη τη μεταγραφή του.

Όλος ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Μπράντον, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του Σκουντέτο την περασμένη σεζόν, για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του, τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της ταυτότητας της ομάδας ακόμη και σε αυτό το πρώτο μέρος της σεζόν».